В Свердловской области четвертые сутки ищут сбежавших заключенных

На Урале с 1 сентября продолжаются активные поиски двух заключенных, совершивших побег из СИЗО-1 Екатеринбурга. 24-летние осужденные за подготовку террористического акта Александр Черепанов и Иван Корюков, ожидавшие в следственном изоляторе дальнейшего перевода в колонию строгого режима, объявлены в федеральный розыск.
Накануне, 3 сентября, в ходе разыскных операций силовики обнаружили вещи сбежавших заключенных и палатку вблизи поселка Палкинский Торфяник.
Поиски беглецов продолжаются в окрестностях Екатеринбурга и близлежащих СНТ, также оперативники и сотрудники ГУФСИН проверяют транспорт на региональных трассах.