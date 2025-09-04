Ричмонд
В Свердловской области четвертые сутки ищут сбежавших заключенных

Вещи сбежавших заключенных и палатку нашли вблизи поселка Палкинский Торфяник.

Источник: ГУФСИН России по Свердловской области

На Урале с 1 сентября продолжаются активные поиски двух заключенных, совершивших побег из СИЗО-1 Екатеринбурга. 24-летние осужденные за подготовку террористического акта Александр Черепанов и Иван Корюков, ожидавшие в следственном изоляторе дальнейшего перевода в колонию строгого режима, объявлены в федеральный розыск.

Накануне, 3 сентября, в ходе разыскных операций силовики обнаружили вещи сбежавших заключенных и палатку вблизи поселка Палкинский Торфяник.

Поиски беглецов продолжаются в окрестностях Екатеринбурга и близлежащих СНТ, также оперативники и сотрудники ГУФСИН проверяют транспорт на региональных трассах.