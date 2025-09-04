В Свердловской области четвертые сутки ищут сбежавших заключенных

На Урале с 1 сентября продолжаются активные поиски двух заключенных, совершивших побег из СИЗО-1 Екатеринбурга. 24-летние осужденные за подготовку террористического акта Александр Черепанов и Иван Корюков, ожидавшие в следственном изоляторе дальнейшего перевода в колонию строгого режима, объявлены в федеральный розыск.