В Воронежской области бешеный хомяк укусил школьницу

Домашний хомяк, заражённый бешенством, укусил школьницу в городе Острогожске Воронежской области и вскоре умер, сообщила и. о. руководителя городской районной станции по борьбе с болезнями животных Ирина Моисеенко.
Слова специалиста приводит РИА «Воронеж». Семья девочки купила питомца в зоомагазине приблизительно три месяца назад. Грызун сбежал из клетки, но через некоторое время его нашли.
После смерти хомяка его труп изучили специалисты, которые выявили бешенство. Предположительно, хомяк мог подхватить опасную инфекцию за то время, пока его искали. Девочке предписали курс вакцинации.
На прилегающей территории и в доме, где живет семья, установили карантин. До 10 декабря в радиусе 500 метров запрещён вывоз животных, а также ограничено проведение мероприятий, связанных с их перемещением и скоплением.
Напомним, в июле в Алтайском крае бешеный барсук напал на жительницу села Быково. Он проник на территорию двора и несколько раз укусил женщину. Пострадавшую направили в больницу.