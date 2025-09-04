В Омске первокурсник расстрелял одногруппника из пневмата

Омские правоохранители сообщили в четверг, 4 сентября 2025 года, что к ним обратился 17-летний студент одного из колледжей. Парень рассказал, что в него стреляли и травмированы обе ноги. В больнице поставили диагноз — ушибы мягких тканей.
"Опросив пострадавшего, полицейские выяснили: подросток получил телесные повреждения в результате словесного конфликта с одногруппником. Тот в какой-то момент достал пистолет и произвел четыре выстрела. Две пули попали заявителю в ноги, после чего он обратился в больницу, а после — в полицию.
Для установления причин конфликта инспекторы ПДН опросили оппонента. Оказалось, что 17-летний первокурсник не сдержал в ходе ссоры эмоций, использовал пневматический пистолет, который приобрел на маркетплейсе, и выстрелил несколько раз", — передает ведомство.
По данным силовиков, студент ранее не попадал в их поле зрения, воспитывается в благополучной семье.
У стрелявшего изъяли пистолет направили на исследование в экспертно-криминалистический центр. Сообщается, что проводится проверка по факту происшествия.