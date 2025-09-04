Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Рязанской области разбился легкомоторный самолет Х-32 «Бекас»

В Рязанской области разбился легкомоторный самолет, пилот погиб.

В Рязанской области произошла авиакатастрофа с участием легкомоторного воздушного судна. Соответствующую информацию распространили представители оперативных служб региона, передает ТАСС.

По предварительным данным, инцидент произошел с самолетом модели Х-32 «Бекас». Пилот не выжил.

«Разбился легкомоторный самолет Х-32. По предварительной информации, пилот погиб», — говорится в сообщении.

Прежде на взлетной полосе авиабазы Эйлсон в штате Аляска разбился истребитель пятого поколения F-35. Ранее на базе Форт-Уэрт в Техасе потерпел крушение новейший истребитель F-35B. Это произошло во время испытательного полета.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше