В Рязанской области разбился легкомоторный самолет Х-32 «Бекас»

В Рязанской области произошла авиакатастрофа с участием легкомоторного воздушного судна. Соответствующую информацию распространили представители оперативных служб региона, передает ТАСС.
По предварительным данным, инцидент произошел с самолетом модели Х-32 «Бекас». Пилот не выжил.
«Разбился легкомоторный самолет Х-32. По предварительной информации, пилот погиб», — говорится в сообщении.
Прежде на взлетной полосе авиабазы Эйлсон в штате Аляска разбился истребитель пятого поколения F-35. Ранее на базе Форт-Уэрт в Техасе потерпел крушение новейший истребитель F-35B. Это произошло во время испытательного полета.
Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.Читать дальше