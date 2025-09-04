«Вокруг нас сплошные развалины»: в южноуральском поселке разрушаются опустевшие после паводка дома

Во время паводка прошлым летом поселок затопило. Многие дома сильно пострадали. Владельцы решили не восстанавливать их и насовсем уехали из Пионерского. Теперь брошенные постройки разваливаются без присмотра: стекла в домах выбиты, крыши проваливаются, заборы падают, вокруг растет бурьян.