«Вокруг нас сплошные развалины»: в южноуральском поселке разрушаются опустевшие после паводка дома

Жители поселка Пионерского в Еманжелинском районе пожаловались, что их окружают руины.
Во время паводка прошлым летом поселок затопило. Многие дома сильно пострадали. Владельцы решили не восстанавливать их и насовсем уехали из Пионерского. Теперь брошенные постройки разваливаются без присмотра: стекла в домах выбиты, крыши проваливаются, заборы падают, вокруг растет бурьян.
Оставшимся в Пионерском людям не нравится такой беспорядок. Они опасаются, что дети пострадают, играя на руинах, и что пустые тома могут стать местом встреч асоциальных личностей.
— Вокруг нас сплошные развалины. Это вызывает и эмоциональный дискомфорт, — цитирует ЕАН жителей поселка.
Формально развалины все еще принадлежат уехавшим из поселка людям. Но наладить диалог с бывшими соседями жителям Пионерского не удалось: бывшие и нынешние жители поселка лишь перессорились, пытаясь выяснить, кто должен отвечать за брошенные участки.