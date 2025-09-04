Ричмонд
Пассажирский самолет врезался в другой лайнер при взлете в Сан-Франциско

Самолет протаранил хвост припаркованного лайнера.

Пассажирский самолет United Airlines, направляющийся в Денвер, взрезался в хвост другого лайнера этой же компании в аэропорту Сан-Франциско, когда готовился ко взлету, передает New York Post.

«Один из самолетов отъехал от выхода на посадку в международном аэропорту Сан-Франциско и врезался в хвост другого, который был припаркован», — заявил изданию представитель авиакомпании.

Уточняется, что второй борт должен был вылететь в Бостон, рейс Сан-Франциско-Денвер въехал в него в момент посадки пассажиров.

В Федеральном управлении гражданской авиации США NYP сообщили, что столкновение произошло в районе, где авиадиспетчеры не связываются с рейсами.

По данным властей, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее два пассажирских самолета столкнулись в воздухе при посадке в Колорадо.