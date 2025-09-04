В Екатеринбурге участника банды экс-милиционера Соболя отправили в колонию

В отношении милиционеров в июне 2000 года было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Жалобу подал житель Екатеринбурга, «ведущий асоциальный образ жизни». По версии следствия, участники банды решили убедить его изменить показания. Они приехали к тепловой камере, расположенной недалеко от дома по ул. Новгородцевой, в которой, помимо потерпевшего, были трое его знакомых. Соучастники сказали всем лечь на землю, но потерпевший попытался сбежать. Семенюк выстрелил в него, соучастники выстрелили в остальных. Три человека погибли, но еще одному удалось выжить — его нашли прохожие, ему была оказана медицинская помощь.