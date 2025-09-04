Семья россиянина, найденного мертвым в США, собрала деньги для транспортировки тела

Родственники россиянина Вадима Круглова, которого ранее убили на фестивале Burning Man в США, собрали 12 тысяч долларов для транспортировки тела в Россию. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщила сестра погибшего.
Семье погибшего осталось получить еще три тысячи долларов. Деньги удается собрать благодаря американской площадке для донатов. В скором времени тело мужчины доставят в Россию — Круглова похоронят в родном городе.
— Мы сейчас на связи с местными правоохранительными органами. Но до появления официальных заявлений от полиции берем паузу от общения со СМИ. У нас слишком много дел теперь в связи со всей этой ситуацией, — рассказала родственница Круглова.
Россиянин при жизни мечтал жить в США. Однако одна из его подруг утверждала, что Круглов во время телефонного звонка жаловался на сильную усталость и желание вернуться домой, добавили в RT.
Тело Круглова нашли ночью 30 августа около 21:00 (7:00 по московскому времени) в кульминационный момент фестиваля, когда подожгли высокую деревянную скульптуру в форме человека, расположенную в центре фестивальной площадки в Блэк-Рок-Сити. По предварительной версии, он был убит.