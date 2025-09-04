В Иркутске полицейские экстренно доставили 2-летнюю девочку до больницы

В Иркутске сотрудники ДПС оперативно помогли доставить в больницу двухлетнюю девочку, которой требовалась экстренная медицинская помощь. В полицию поступило сообщение от жителя села Максимовщина, который рассказал, что его дочь задыхается.
Многодетный отец вместе с женой и дочерью помчался в больницу, но на улице Олега Кошевого в Иркутске они попали в пробку. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в отчаянии мужчина позвонил в службу спасения.
На помощь семье выехал ближайший наряд ДПС — инспектор Денис Цыганенко и госинспектор Роман Файзулин. Включив маячки, они встретили автомобиль и оперативно сопроводили его до Ивано-Матренинской детской городской больницы.
Врачи удалили из носовой полости девочки бусину, и вскоре ее благополучно отправили домой.
— Мы очень переживали, ребенок задыхался и начал засыпать, боялись, что во сне вдохнет бусину, да еще и эти пробки! Огромное спасибо полицейским, — выразил благодарность отец девочки.