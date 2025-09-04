Пассажир рассказал, что ощутил во время столкновения самолетов в США

Самолет авиакомпании United Airlines Сан-Франциско-Денвер при подготовке ко взлету врезался с другой лайнер, который должен был вылететь из Сан-Франциско в Бостон, шокированные пассажиры поделились с 7News своими ощущениями во время столкновения.
«Толчок, похожий на землетрясение», — описал один из пассажиров происшествие.
По словам ведущего NTSB News Talk Макса Трескотта, вероятно, инцидент произошел во время буксировки самолета, когда его отталкивали для отъезда от места посадки людей ко взлетно-посадочной полосе.
«Оператор поворачивал руль под слишком крутым углом, двигаясь со слишком высокой скоростью. Скорее всего, это была какая-то ошибка в работе, но это также могло быть неспособность должным образом обслуживать буксир», — добавил Трескотт.
По данным Федерального управления гражданской авиации США, борт отбуксировали обратно и высадили пассажиров.
Напомним, в результате происшествия никто не пострадал.