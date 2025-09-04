Экс-замглавы МЧС Кубани обжаловал отмену увольнения из-за утраты доверия

Судебная инстанция отказалась удовлетворить исковые требования бывшего высокопоставленного сотрудника. В материалах дела указывается, что хотя Симоненко и подал в конце прошлого года рапорт об уходе со службы по достижении возрастного ценза, на тот момент у министерства уже имелись все правовые основания для его увольнения в связи с утратой доверия. Важно отметить, что в момент подачи рапорта об отставке фигурант уже находился под стражей в СИЗО.