Экс-замглавы МЧС Кубани обжаловал отмену увольнения из-за утраты доверия

Экс-заместитель начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Симоненко, обвиняемый в организации покушений на убийство, предпринял попытку оспорить в суде формулировку причин своего увольнения со службы. Находясь в следственном изоляторе, он потребовал изменить основание для расторжения контракта с формулировки «в связи с утратой доверия» на «достижение предельного возраста», сообщает ИА KrasnodarMedia.
Судебная инстанция отказалась удовлетворить исковые требования бывшего высокопоставленного сотрудника. В материалах дела указывается, что хотя Симоненко и подал в конце прошлого года рапорт об уходе со службы по достижении возрастного ценза, на тот момент у министерства уже имелись все правовые основания для его увольнения в связи с утратой доверия. Важно отметить, что в момент подачи рапорта об отставке фигурант уже находился под стражей в СИЗО.
Решение первой инстанции не является окончательным. По данным ТАСС, защита Симоненко подала апелляционную жалобу, которая пока не была рассмотрена вышестоящим судом.
Напомним, что полковник внутренней службы Сергей Симоненко был задержан первого августа 2024 года. Впоследствии в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в организации поджога автомобилей, принадлежавших семье его бывшего подчиненного, а также в попытке убийства этого человека.
Имущество семьи экс-чиновника, включая активы его самого, супруги, дочери и зятя, арестовано с июля 2024 года. В конце июля было объявлено о продлении сроков предварительного следствия в связи с особой сложностью дела и большим объемом процессуальных действий. Одновременно был продлен срок содержания под стражей самого Сергея Симоненко. Ранее защите не удалось оспорить решение об изъятии в доход государства 360 миллионов рублей.