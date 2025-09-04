Водитель грузовика съехал в кювет и погиб на трассе в Самарской области

Смертельное ДТП произошло на трассе в Самарской области 3 сентября. По данным ГУ МВД России по Самарской области, около 13.00 мужчина 1963 года рождения ехал на грузовике Скания по дороге Похвистнево — Сосновка.
— При движении задним ходом он не справился с рулевым управлением, — прокомментировала пресс-служба регионального МВД.
Грузовик съехал в левый кювет по ходу движения. Водитель погиб на месте еще до того, как приехала скорая. В обстоятельствах аварии разбираются полицейские.
А в Куйбышевском районе Самары произошло массовое ДТП, в котором пострадали два человека.