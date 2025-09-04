Оскорбление женщины привело к поножовщине между коллегами в Жезказгане

В суде подсудимый полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Потерпевший заявил, что примирился с подсудимым, простил его и попросил не назначать строгого наказания. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.