Яхта за ₽76 млн перевернулась с пассажирами в Турции в первый спуск на воду

Яхта Dolce Vento стоимость 940 тыс. долларов (76 млн рублей) перевернулась в свой первый спуск на воду у побережья Зонгулдак в районе Эрегли на севере Турции, она находилась в море всего 15 минут, пишет New York Post.
«Владелец, капитан и два члена экипажа прыгнули за борт и благополучно доплыли до берега без травм, а береговая охрана и портовые команды отреагировали, чтобы установить периметр», — говорится в материале.
Уточняется, что судно внезапно накренилось и затем полностью перевернулось.
По данным издания, владелец недавно получил яхту из Стамбула.
Официальные лица верфи заявили, что причина затопления расследуется. Специалисты проведут несколько экспертиз, чтобы понять, почему судно затонуло.
Ранее в Германии пьяный яхтсмен протаранил пирс в морском порту.