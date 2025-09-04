Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Яхта за ₽76 млн перевернулась с пассажирами в Турции в первый спуск на воду

Пассажиры и экипаж в панике выпрыгнули за борт.

Яхта Dolce Vento стоимость 940 тыс. долларов (76 млн рублей) перевернулась в свой первый спуск на воду у побережья Зонгулдак в районе Эрегли на севере Турции, она находилась в море всего 15 минут, пишет New York Post.

«Владелец, капитан и два члена экипажа прыгнули за борт и благополучно доплыли до берега без травм, а береговая охрана и портовые команды отреагировали, чтобы установить периметр», — говорится в материале.

Уточняется, что судно внезапно накренилось и затем полностью перевернулось.

По данным издания, владелец недавно получил яхту из Стамбула.

Официальные лица верфи заявили, что причина затопления расследуется. Специалисты проведут несколько экспертиз, чтобы понять, почему судно затонуло.

Ранее в Германии пьяный яхтсмен протаранил пирс в морском порту.