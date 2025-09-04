В Самаре почтили память жертв терактов 3 сентября

В среду, 3 сентября, в Самаре вспомнили жертв терактов, совершенных в разное время на территории страны. В мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, поучаствовали студенты. Об этом сообщили в Доме дружбы народов региона.
«Для ребят прошла лекция о противодействии террористической деятельности. Речь шла о ее признаках, видах, целях, механизме и тактике вербовки, методах противостояния воздействию, поведении при возникновении угроз атаки БПЛА», — рассказали в пресс-службе.
Также с первокурсниками обсудили современные тенденции религиозного экстремизма. После теоретической части слушатели смогли проверить свои знания и поучаствовать в тест-викторине.
А в память о трагических событиях в Беслане состоялась встреча студентов с участницей тех событий, которая будучи ученицей 11 класса стала одной из заложниц. После показа видеоролика «Терроризму нет оправдания» присутствующие почтили память погибших детей Беслана минутой молчания.