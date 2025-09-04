Пожарные спасли восемь человек из горящего дома на Новопеределкинской улице

Столичные пожарные смогли вытащить восемь человек из горящего дома на Новопеределкинской улице. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщили в МЧС Москвы.
В квартире на 10-м этаже многоэтажки загорелись личные вещи и мебель.
— При помощи подъемного механизма из горящей квартиры пожарные спасли трех человек, двое из них — дети. Из соседних квартир с помощью спасустройств были спасены еще пять человек, — добавили в Telegram-канале ведомства.
В тушении огня участвовали 29 специалистов и восемь единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.
