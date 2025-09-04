Ричмонд
Пожарные спасли восемь человек из горящего дома на Новопеределкинской улице

Столичные пожарные смогли вытащить восемь человек из горящего дома на Новопеределкинской улице. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщили в МЧС Москвы.

В квартире на 10-м этаже многоэтажки загорелись личные вещи и мебель.

— При помощи подъемного механизма из горящей квартиры пожарные спасли трех человек, двое из них — дети. Из соседних квартир с помощью спасустройств были спасены еще пять человек, — добавили в Telegram-канале ведомства.

В тушении огня участвовали 29 специалистов и восемь единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее в подмосковном Клину в результате пожара погибли двое маленьких детей. Возгорание произошло в частном деревянном доме в СНТ «Рассвет». Когда пожарные потушили огонь и начали разбирать обломки здания, они нашли тела детей двух и четырех лет.