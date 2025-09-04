Екатеринбуржец, избивший молотком соседа, был оправдан

Инцидент произошел в августе 2024 года в одном из домов на улице Академика Парина. В одной из квартир произошел скандал. Соседка пошла узнать причины ругани. Ей открыл неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на просьбу прекратить скандал, он угрожал причинить травмы.