Екатеринбуржец, избивший молотком соседа, был оправдан

Академический районный суд Екатеринбурга признал невиновным местного жителя, которого обвиняли в совершении преступления по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Об этом сообщает телеграм-канал «Суды Свердловской области».

Инцидент произошел в августе 2024 года в одном из домов на улице Академика Парина. В одной из квартир произошел скандал. Соседка пошла узнать причины ругани. Ей открыл неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на просьбу прекратить скандал, он угрожал причинить травмы.

Женщина вернулась в свою квартиру, но мужчина пошел за ней и начал стучать в ее дверь. Мужчину случайно пустил несовершеннолетний сын женщины. Нападавший начал избивать мальчика. Тогда его отец взял молоток и нанес несколько ударов по голове непрошеного гостя.

Нападавшему вызвали скорую помощь. Медики квалифицировали травмы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Защищавшийся с молотком мужчина в суде свою вину не признал. Он заявил, что защищался.

Суд установил, что подсудимый действительно находился в состоянии необходимой обороны. Он признан невиновным и оправдан в совершении преступления, в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. За ним признано право на реабилитацию.