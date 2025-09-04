Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе Самара — Пугачев — Энгельс

Ночью в среду, 3 сентября 2025 года, на 232 км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград произошло ДТП. Около 02:10 в районе города Балаково автомобиль «Лада Веста» вылетел в кювет. Пострадали три человека, сообщает телеканал «Саратов 24».
По предварительным данным сотрудников ГАИ, за рулем легковушки находился 29-летний молодой человек. В пути он не справился с управлением, и машина скатилась в кювет. После этого автомобиль перевернулся на крышу.
В результате ДТП пострадали водитель «Весты» и двое его пассажиров: 25-летняя девушка и двухлетняя девочка. Их с различными травмами увезли в ближайшую больницу. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали случившегося. Проводится проверка.