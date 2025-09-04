В Иркутской области турист подрался в тайге с медведем и победил

Как пишет Telegram-канал «Байкал без фильтров», мужчина добрался до ближайшей турбазы. Преодолеть ему пришлось почти 16 км. Врачи не обнаружили у пострадавшего серьезных травм. Он отделался лишь незначительными царапинами. От дальнейшего лечения турист отказался и уехал домой.