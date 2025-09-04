Ричмонд
В Иркутской области турист подрался в тайге с медведем и победил

Мужчина отделался незначительными царапинами.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутской области турист чудом отбился от напавшего на него в тайге медведя, сообщает «НТС».

Хищник неожиданно прыгнул на мужчину в районе бухты Ая на Байкале. Турист упал, но оказал активное сопротивление. Человек наносил удары медведю ногами и руками в живот и лапы. Животное испугалось и убежало.

Как пишет Telegram-канал «Байкал без фильтров», мужчина добрался до ближайшей турбазы. Преодолеть ему пришлось почти 16 км. Врачи не обнаружили у пострадавшего серьезных травм. Он отделался лишь незначительными царапинами. От дальнейшего лечения турист отказался и уехал домой.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области к школе вышел медведь.