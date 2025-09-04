Ричмонд
Пенсионер на BMW врезался в автобус под Лисками

В Лискинском районе Воронежской области произошла авария с участием кроссовера и пассажирского автобуса.

Источник: ГУ МВД России по Воронежской области

По информации регионального УМВД, ДТП случилось 3 сентября примерно в 12:15 на трассе «М-4 “Дон” — Давыдовка».

73-летний житель Воронежа на BMW X3 выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус Volvo под управлением 63-летнего воронежца.

Владелец кроссовера получил травмы и был доставлен в больницу. Никто из находившихся в автобусе не пострадал. Сотрудники полиции продолжают выяснять подробности произошедшего.

Накануне «МК в Воронеже» рассказывал о горожанке на Mercedes, которая не смогла разъехаться на дороге с другой автомобилисткой и измазала машину оппонентки кремом.