Пенсионер на BMW врезался в автобус под Лисками

По информации регионального УМВД, ДТП случилось 3 сентября примерно в 12:15 на трассе «М-4 “Дон” — Давыдовка».
73-летний житель Воронежа на BMW X3 выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус Volvo под управлением 63-летнего воронежца.
Владелец кроссовера получил травмы и был доставлен в больницу. Никто из находившихся в автобусе не пострадал. Сотрудники полиции продолжают выяснять подробности произошедшего.
Накануне «МК в Воронеже» рассказывал о горожанке на Mercedes, которая не смогла разъехаться на дороге с другой автомобилисткой и измазала машину оппонентки кремом.