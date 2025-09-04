Ричмонд
Ландшафтные пожары вспыхнули в Ростовской области после атаки БПЛА

Ландшафтные пожары после атаки БПЛА потушили в трех районах Дона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после ночной атаки БПЛА произошли ландшафтные пожары, их быстро потушили. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В нескольких местах Тарасовского, Миллеровского и Дубовском районе из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Ландшафтные пожары были оперативно потушены, — проинформировал Юрий Слюсарь.

Пострадавших среди людей нет.

Воздушную атаку прошедшей ночью отразили в Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районах. По информации Минобороны России, в период с полуночи до утра 4 сентября в регионе ликвидировали 24 БПЛА.

