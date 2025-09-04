Новосибирские торговые центры и дома остались без света

Электричество появится примерно через три часа.
В Новосибирске произошли массовые отключения электроэнергии. Без света остались торговые центры и дома в районе Красного проспекта.
Как сообщает Сиб.фм, без энергоснабжения остались жители ЖК «Берлин» и посетители ТЦ «Ройял Парк». Специалисты уже приступили к расследованию обстоятельств произошедшего и определению причин технологического сбоя.
По информации Региональных электрических сетей, неполадки будут устранены в течении 3-х часов.
Обновлено в 14:23: Сиб.фм добился комментария от мэрии Новосибирска. Они объяснили, что в настоящее время специалисты проводят срочный ремонт электросетей. Планируемое время завершения работ и восстановления подачи электричества — 15:00.
АО «Региональные электрические сети» проинформировали Сиб.фм о том, что в настоящее время ведётся подсчёт объектов, затронутых перебоями в электроснабжении.