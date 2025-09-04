Ричмонд
ФСБ задержала украинского шпиона под Херсоном

В Херсонской области задержали украинца, который передавал Службе безопасности Украины данные о дислокации российских военных и техники. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщили в пресс-службе ФСБ.

По данным силовиков, он был завербован через WhatsApp*. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ, злоумышленник задержан и арестован, телефон с доказательствами изъят.

В ФСБ добавили, что в данный момент проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств его деятельности и выявлению возможных соучастников.

— Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность агента украинских спецслужб, гражданина Украины, 1990 г. р., причастного к шпионажу в целях организации противником диверсионно-террористических актов на территории Российской Федерации, — передает сообщение силовиков РИА Новости.

В конце августа в Донецке задержали агента Службы безопасности Украины, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий против инфраструктуры. По заданию кураторов мужчина также фотографировал здания администрации и критические объекты в городах республики.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.