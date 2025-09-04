Ричмонд
Число пострадавших при крушении фуникулера в Лиссабоне выросло до 23 человек

Пятеро из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии после аварии с фуникулером в Лиссабоне.

Источник: Комсомольская правда

Количество пострадавших в результате аварии на фуникулере Elevador da Glória в Лиссабоне увеличилось до 23 человек. Об этом сообщает португальское издание Observador со ссылкой на данные спасательных служб.

Согласно последней информации, в результате чрезвычайного происшествия 15 человек погибли, еще 23 получили различные травмы. Пятеро из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии в медицинских учреждениях.

Среди погибших в результате инцидента присутствуют как граждане Португалии, так и иностранцы. Издание подтверждает, что одним из погибших является гражданин ФРГ. Его супруга получила травмы и находится в отделении реанимации, их трехлетнего ребенка удалось спасти.

Ранее в турецком курортном городе Анталья случилась авария на канатной дороге — одна кабина сорвалась и разбилась, тогда как другие вагончики с людьми замерли в неподвижности на трассе. Тогда сообщалось об одном погибшем и нескольких раненых.