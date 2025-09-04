Расследование дела с участием сына Нигматулина приостановлено

По его словам, материалы дела находятся в департаменте экономических расследований Алматы. Однако процесс расследования временно прерван.
«Расследование дела прервано в связи с направлением международного следственного поручения», — рассказал зампред АФМ в кулуарах пленарного заседания сената.
Статус Нуржана Нурланова по уголовному делу.
Елемесов уточнил, что на данный момент Нурланов проходит по делу в статусе свидетеля.
«Пока в качестве свидетеля, поскольку мы не получили ответа по международному следственному поручению. После того, как придет информация касательно нашего запроса, будет определен статус», — отметил он.
Ранее «Курсив» писал, что предприниматель Канат Амиркин обвинил сына бывшего высокопоставленного чиновника в рейдерском захвате. По его словам, Нурланов вынудил его отдать свою компанию «Алатаудорстрой».
В марте сообщалось, что по заявлению другого бизнесмена Рамиса Ибрагимова идет расследование о вымогательстве. Ведомство не раскрывает фигурантов этого дела. Однако ранее сам предприниматель заявлял, что его бизнес захватил Ерлан Нигматулин, брат-близнец бывшего спикера мажилиса Нурлана Нигматулина.
Другого брата экс-спикера мажилиса — Аргына Нигматулина — объявили в розыск по линии антикоррупционной службы. В Генпрокуратуре сообщили, что его подозревают в хищении государственных средств.