Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расследование дела с участием сына Нигматулина приостановлено

Расследование дело с участием сына бывшего спикера мажилиса Нурлана Нигматулина — Нуржана Нурланова приостановлено из-за международного запроса. Об этом сообщил зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов.

Источник: bayterek.kz

По его словам, материалы дела находятся в департаменте экономических расследований Алматы. Однако процесс расследования временно прерван.

«Расследование дела прервано в связи с направлением международного следственного поручения», — рассказал зампред АФМ в кулуарах пленарного заседания сената.

Статус Нуржана Нурланова по уголовному делу.

Елемесов уточнил, что на данный момент Нурланов проходит по делу в статусе свидетеля.

«Пока в качестве свидетеля, поскольку мы не получили ответа по международному следственному поручению. После того, как придет информация касательно нашего запроса, будет определен статус», — отметил он.

Ранее «Курсив» писал, что предприниматель Канат Амиркин обвинил сына бывшего высокопоставленного чиновника в рейдерском захвате. По его словам, Нурланов вынудил его отдать свою компанию «Алатаудорстрой».

В марте сообщалось, что по заявлению другого бизнесмена Рамиса Ибрагимова идет расследование о вымогательстве. Ведомство не раскрывает фигурантов этого дела. Однако ранее сам предприниматель заявлял, что его бизнес захватил Ерлан Нигматулин, брат-близнец бывшего спикера мажилиса Нурлана Нигматулина.

Другого брата экс-спикера мажилиса — Аргына Нигматулина — объявили в розыск по линии антикоррупционной службы. В Генпрокуратуре сообщили, что его подозревают в хищении государственных средств.