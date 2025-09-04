Расследование дела с участием сына Нигматулина приостановлено

В марте сообщалось, что по заявлению другого бизнесмена Рамиса Ибрагимова идет расследование о вымогательстве. Ведомство не раскрывает фигурантов этого дела. Однако ранее сам предприниматель заявлял, что его бизнес захватил Ерлан Нигматулин, брат-близнец бывшего спикера мажилиса Нурлана Нигматулина.