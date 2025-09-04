Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти поезд столкнулся с легковушкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Схода состава и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Источник: РИА "Новости"

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП схода подвижного состава и пострадавших нет. Поезд в 8:19 отправлен по маршруту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла в 8:16 мск на перегоне Луга-1 — разъезд Генерала Омельченко. По данным ОЖД, при исправно работающей сигнализации водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 810 Псков — Санкт-Петербург.

«Локомотивная бригада и пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. На движение других поездов ДТП не повлияло», — сообщили в пресс-службе и уточнили, что водитель автомобиля с места происшествия скрылся.