В Ленобласти поезд столкнулся с легковушкой

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП схода подвижного состава и пострадавших нет. Поезд в 8:19 отправлен по маршруту», — говорится в сообщении.
Отмечается, что авария произошла в 8:16 мск на перегоне Луга-1 — разъезд Генерала Омельченко. По данным ОЖД, при исправно работающей сигнализации водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 810 Псков — Санкт-Петербург.
«Локомотивная бригада и пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. На движение других поездов ДТП не повлияло», — сообщили в пресс-службе и уточнили, что водитель автомобиля с места происшествия скрылся.