Турист из Узбекистана погиб в горах Туркестанской области

«1 сентября на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение от родственника о пропаже двух молодых людей 1996 и 1997 годов рождения, которые 31 августа выехали из города Шымкент в горы и не вернулись. После поступления обращения незамедлительно были начаты поисково-спасательные мероприятия. (…) Спасенного эвакуировали на лошади к подножию горы, где его ожидали родственники. Тело погибшего также было спущено и передано сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.
Поисковые работы велись в районе пика Сайрамсу на высоте около 2,2 тыс. м, на территории национального парка «Сайрам-Угам», в 8 км от села Қасқасу.
По данным МЧС, спасательная операция проходила в сложных условиях труднодоступной горной местности. Вблизи перевала «Игры доброй воли» сотрудники МЧС смогли установить голосовой контакт с одним из туристов. По его словам, его напарник — гражданин Узбекистана 1996 года рождения — сорвался в ущелье и погиб от полученных травм.
Из-за скалистого рельефа вертолет не смог подлететь к месту происшествия, и спасатели были вынуждены продолжить путь пешком.
По инициативе спасателей с базы в Шымкенте к операции привлекли пятерых профессиональных альпинистов Федерации альпинизма Казахстана. Совместно с сотрудниками МЧС они продолжили поисковые работы и организовали эвакуацию. Используя специализированное снаряжение, альпинисты поднялись по скалам, где обнаружили одного выжившего туриста и тело погибшего. Оба были спущены вниз и доставлены в безопасное место.
В операции участвовали 18 человек личного состава и пять единиц техники МЧС, лесного хозяйства и полиции. К поискам также были привлечены альпинисты Федерации альпинизма Казахстана, использовались беспилотники и вертолет «Казавиаспас» МЧС.