Турист из Узбекистана погиб в горах Туркестанской области

«1 сентября на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение от родственника о пропаже двух молодых людей 1996 и 1997 годов рождения, которые 31 августа выехали из города Шымкент в горы и не вернулись. После поступления обращения незамедлительно были начаты поисково-спасательные мероприятия. (…) Спасенного эвакуировали на лошади к подножию горы, где его ожидали родственники. Тело погибшего также было спущено и передано сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.