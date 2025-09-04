Ричмонд
Девушка из Сочи погибла в массовом ДТП на Хользунова в Воронеже

Водителя одного из автомобилей с травмами доставили в больницу.

Источник: Полиция Воронежской области

Смертельное ДТП произошло у дома № 88 на улице Хользунова поздним вечером среды, 3 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

31-летний мужчина за рулём «Volkswagen Golf» ехал со стороны Московского проспекта в направлении улицы Антонова-Овсеенко. При перестроении он не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик. После этого легковушку отбросило в «Renault Logan» под управлением 37-летней женщины.

Пассажирка «Volkswagen Golf», 23-летняя жительница Сочи, скончалась до приезда скорой. Водителя иномарки с травмами доставили в больницу.

По факту происшествия полицейскими организована проверка.