После побега зэков в СИЗО Екатеринбурга провели следственный эксперимент

Террористов ищут четвертые сутки.

Источник: Комсомольская правда

После побега зэков в СИЗО-1 Екатеринбурга провели следственный эксперимент. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По словам инсайдера, в присутствии следователя СКР были проведены следственные действия, направленные на установление обстоятельств побега Ивана Корюкова* и Александра Черепанова*.

По данным «КП-Екатеринбург», арестанты взломали чердак изолятора, после чего оказались на крыше. В город Корюков* и Черепанов ушли через крышу соседней епархии, спустившись с которой, очутились на Ивановском кладбище. После этого полиция проверяла сообщения о том, что похожих мужчин видели в районе Парка Победы и в Богдановиче.

Сейчас поиски зэков ведутся в районе Ново-Московского тракта.

Возбуждены уголовные дела по статье 293 УК «Халатность» и 313 УК «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.