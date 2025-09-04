После побега зэков в СИЗО Екатеринбурга провели следственный эксперимент

По данным «КП-Екатеринбург», арестанты взломали чердак изолятора, после чего оказались на крыше. В город Корюков* и Черепанов ушли через крышу соседней епархии, спустившись с которой, очутились на Ивановском кладбище. После этого полиция проверяла сообщения о том, что похожих мужчин видели в районе Парка Победы и в Богдановиче.