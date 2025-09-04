В Башкирии за взятки осудят экс-начальника отдела Росгвардии

В Сибае осудят экс-начальника отдела филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии за получение взяток в крупном и особо крупном размерах и мошенничество. Расследование уголовного дела завершил Сибайский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Башкирии.
По версии следствия, с 2017 по 2023 годы он, будучи начальником отдела, а затем начальником команды военизированной охраны того же филиала, вынуждал своих подчиненных занимать по совместительству вакантные должности в организации. После чего он требовал отдавать ему большую часть зарплаты, начисляемой за дополнительную работу. Взамен он обещал покровительство по службе, не применять меры дисциплинарной ответственности и включать в списки на премирование. Всего за это время он получил более 570 тысяч рублей.
Также начальник обманом убедил соискателя на должность инженера, что может помочь решить вопрос о его трудоустройстве в обмен на денежное вознаграждение. Хотя он не обладал на это полномочиями. В результате мужчина после трудоустройства с декабря 2022 по апрель 2024 года передавал начальника часть своей зарплаты. Всего он передал 195 тыс. рублей.
Действиям взяткодателей также дали правовую оценку.