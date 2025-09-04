Ричмонд
Семимесячный ребенок пострадал из-за ДТП в Магнитогорске

Всего пострадали три человека, включая ребенка — им назначено лечение.

В Магнитогорске пострадал семимесячный ребенок из-за ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Серьезное ДТП произошло утром 2 сентября на пр. Ленина. Водитель «Лексуса» на регулируемом перекрестке выполняла маневр, не уступила дорогу и врезалась в «Шкода Октавия», двигавшуюся на встречном направлении. «Шкода» от столкновения выехала на тротуар, наехав на пешехода и здание.

В результате пострадали 41-летний пешеход, а также два пассажира «Шкоды» — семимесячный ребенок и 65-летняя женщина. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.