Семимесячный ребенок пострадал из-за ДТП в Магнитогорске

В Магнитогорске пострадал семимесячный ребенок из-за ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Серьезное ДТП произошло утром 2 сентября на пр. Ленина. Водитель «Лексуса» на регулируемом перекрестке выполняла маневр, не уступила дорогу и врезалась в «Шкода Октавия», двигавшуюся на встречном направлении. «Шкода» от столкновения выехала на тротуар, наехав на пешехода и здание.
В результате пострадали 41-летний пешеход, а также два пассажира «Шкоды» — семимесячный ребенок и 65-летняя женщина. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.