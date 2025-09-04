Семимесячный ребенок пострадал из-за ДТП в Магнитогорске

Серьезное ДТП произошло утром 2 сентября на пр. Ленина. Водитель «Лексуса» на регулируемом перекрестке выполняла маневр, не уступила дорогу и врезалась в «Шкода Октавия», двигавшуюся на встречном направлении. «Шкода» от столкновения выехала на тротуар, наехав на пешехода и здание.