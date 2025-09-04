На Дону прекращена деятельность таджикской автономии «Ватан»

Иск ГУ Минюста о прекращении деятельности РГТНКА «Ватан» удовлетворен решением Первомайского районного суда 23 июня 2025 года. Данные о ликвидации автономии внесены в Единый государственный реестр юридических лиц внесены 26 августа.
«Деятельность РГТНКА “Ватан” стала широко известна в конце мая 2024 года, когда УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с правоохранительными органами была пресечена противоправная деятельность одного из руководителей и трех активных членов организации, которые, действуя в составе группы лиц, осуществили похищение человека с целью вымогательства с него 100 тыс. руб.», — отмечают в ведомстве.
В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека группой лиц по принудительному сговору».