На Дону прекращена деятельность таджикской автономии «Ватан»

«Деятельность РГТНКА “Ватан” стала широко известна в конце мая 2024 года, когда УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с правоохранительными органами была пресечена противоправная деятельность одного из руководителей и трех активных членов организации, которые, действуя в составе группы лиц, осуществили похищение человека с целью вымогательства с него 100 тыс. руб.», — отмечают в ведомстве.