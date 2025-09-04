Нарушитель напал на пограничника во время задержания

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Три жителя Гродно были задержаны в ночь со 2 на 3 сентября военнослужащими Гродненской пограничной группы, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
«Один из них при задержании напал на пограничника», — говорится в сообщении ГПК.
Как уточнили в погранкомитете, мужчин выявили по оперативной информации в Гродненском районе. Неподалеку от места, где их обнаружили, находился автомобиль с аэростатическим шаром и 20 баллонов с газом.
В момент задержания, один из правонарушителей оказал сопротивление военнослужащему и ударил его.
В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного режима и невыполнение законных требований должностного лица при исполнении обязанностей. За указанные правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа до 100 базовых величин либо общественные работы или административный арест.
Что касается напавшего на пограничника, то по его действиям проводится проверка по ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкции этой статьи предусматривают 7 лет лишения свободы.