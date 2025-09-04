Стало известно, почему омский студент выстрелил в одногруппника

Ранее сообщалось, что в Омске 17-летний студент колледжа обратился в полицию с заявлением о стрельбе, в результате которой он получил травмы обеих ног. В медицинском учреждении ему поставили диагноз — ушибы мягких тканей.
По словам пострадавшего, 1 сентября он стал жертвой конфликта с одногруппником. В ходе ссоры тот достал пневматический пистолет и выстрелил четыре раза, две пули попали в ноги подростка. После этого он обратился за медицинской помощью, а затем в полицию.
Как сообщили в омской прокуратуре, конфликт начался со спора. Два студента выясняли, работает ли оружие, купленное на маркетплейсе, или нет. Чтобы доказать правоту, молодой человек, купивший пистолет, выстрелил четыре раза.
Прокуратура поставила на контроль ход расследования.