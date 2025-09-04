Стало известно, почему омский студент выстрелил в одногруппника

По словам пострадавшего, 1 сентября он стал жертвой конфликта с одногруппником. В ходе ссоры тот достал пневматический пистолет и выстрелил четыре раза, две пули попали в ноги подростка. После этого он обратился за медицинской помощью, а затем в полицию.