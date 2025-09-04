В Шахтах двоих сотрудников Госавтоинспекции задержали после сообщения о взятке

В Шахтах по подозрению в получении взятки задержали двоих сотрудников Госавтоинспекции МУ МВД России «Новочеркасское». Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
По данным следствия, 2 сентября 2025 года подозреваемые остановили автомобиль за нарушение ПДД. Вместо составления административного протокола они потребовали у водителя 30 тысяч рублей.
Водитель сказал, что у него нет нужной суммы при себе и ушел к банкомату. Мужчина снял деньги, передал правоохранителям, а потом обратился с заявлением в ГУ МВД России по Ростовской области. После этого полицейских задержали.
Сейчас по уголовному делу (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ) проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о мере пресечения.
