Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шахтах двоих сотрудников Госавтоинспекции задержали после сообщения о взятке

На Дону двоих правоохранителей заподозрили в получении взятки у водителя, возбуждено дело.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах по подозрению в получении взятки задержали двоих сотрудников Госавтоинспекции МУ МВД России «Новочеркасское». Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, 2 сентября 2025 года подозреваемые остановили автомобиль за нарушение ПДД. Вместо составления административного протокола они потребовали у водителя 30 тысяч рублей.

Водитель сказал, что у него нет нужной суммы при себе и ушел к банкомату. Мужчина снял деньги, передал правоохранителям, а потом обратился с заявлением в ГУ МВД России по Ростовской области. После этого полицейских задержали.

Сейчас по уголовному делу (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ) проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о мере пресечения.

Подпишись на нас в Telegram.