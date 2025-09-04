Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске раскрыли двойное убийство 25-летней давности

Следствие завершило расследование жестокого преступления, которое произошло в Братске еще в 2000 году. Двоих местных жителей обвиняют в убийстве 64-летнего мужчины и его 87-летней матери с целью грабежа.

Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

«Оба пострадавших от полученных травм скончались на месте происшествия. После этого сообщники скрылись на автомобиле и выбросили нож и одежду на ближайшем пустыре», — пишут в Следкоме.

Преступление раскрыли благодаря современным технологиям. Генетическая экспертиза вещественных доказательств помогла установить одного из подозреваемых, который уже отбывал срок за другое преступление. Его показания позволили найти и второго участника убийства.

Оба обвиняемых сейчас находятся под стражей и предстанут перед судом. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.