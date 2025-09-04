В Братске раскрыли двойное убийство 25-летней давности

Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.
«Оба пострадавших от полученных травм скончались на месте происшествия. После этого сообщники скрылись на автомобиле и выбросили нож и одежду на ближайшем пустыре», — пишут в Следкоме.
Преступление раскрыли благодаря современным технологиям. Генетическая экспертиза вещественных доказательств помогла установить одного из подозреваемых, который уже отбывал срок за другое преступление. Его показания позволили найти и второго участника убийства.
Оба обвиняемых сейчас находятся под стражей и предстанут перед судом. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.