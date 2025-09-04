В горах Сочи четвертый день ищут пропавшего Мельникова

В течение предыдущих трех дней спасатели пешком прочесывали территорию между реками 1-ый и 2-ой Галион, склоны гор Красная Скала и Подкова. Для обследования труднодоступных участков привлекли вертолет Ка-32. С борта спасатели осматривали поляны, сбросы и скальные участки от Краснополянской ГЭС до южного плеча хребта Аибга.