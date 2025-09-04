В горах Сочи четвертый день ищут пропавшего Мельникова

В Сочи продолжаются поиски гида-альпиниста Сергея Мельникова, пропавшего в горах хребта Аибга. Спасатели Южного РПСО МЧС России четвертый день ведут поисковую операцию, начавшуюся 1 сентября.
В поисках задействованы сотрудники АСС «Кубань-СПАС», Южного конно-кинологического Спасательного центра МЧС России, а также спасатели горного курорта. Утром 4 сентября поисковые группы возобновили обследование горно-лесного массива.
В течение предыдущих трех дней спасатели пешком прочесывали территорию между реками 1-ый и 2-ой Галион, склоны гор Красная Скала и Подкова. Для обследования труднодоступных участков привлекли вертолет Ка-32. С борта спасатели осматривали поляны, сбросы и скальные участки от Краснополянской ГЭС до южного плеча хребта Аибга.
Пока не удалось найти следы пропавшего альпиниста.
«Всего от ЮРПСО МЧС России с начала поиска задействовано 43 спасателя и восемь единиц техники», — рассказали в ведомстве.