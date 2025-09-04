В Уфе спасают сбитую около школы косулю

Сейчас пострадавшее животное находится под наблюдением ветеринаров. По предварительным данным, у косуленка могут быть повреждены внутренние органы, а также серьёзная черепно-мозговая травма. Специалисты отмечают, что дыхание животного затруднено, и дают пока осторожные прогнозы относительно его выздоровления.