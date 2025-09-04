Ричмонд
В Уфе спасают сбитую около школы косулю

В Уфимском районе возле школы нашли сбитого машиной детеныша косули.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе возле одной из школ обнаружили сбитого автомобилем детёныша косули. Состояние животного оценивается как крайне тяжелое.

Как сообщили представители центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф», маленькую косулю нашли на территории школьного двора в деревне Подымалово. О находке сразу же уведомили сотрудников МЧС и Министерства экологии.

Сейчас пострадавшее животное находится под наблюдением ветеринаров. По предварительным данным, у косуленка могут быть повреждены внутренние органы, а также серьёзная черепно-мозговая травма. Специалисты отмечают, что дыхание животного затруднено, и дают пока осторожные прогнозы относительно его выздоровления.

