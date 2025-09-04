Военнослужащий погиб при десантировании

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Министерство обороны начало проверку по факту гибели военнослужащего Вооруженных сил, сообщила пресс-служба ведомства.
«По предварительной информации из-за нештатной ситуации в воздухе в ходе десантирования из самолета Ан-2 на одном из полигонов военнослужащий получил травму, несовместимую с жизнью», — говорится в сообщении.
Уточняется, что все обстоятельства ЧП сейчас выясняет комиссия Минобороны Беларуси совместно со Следственным комитетом, на место выехал лично заместитель министра обороны. Ход проведения проверки находится на личном контроле министра обороны Виктора Хренина.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, погибший военнослужащий проходил обучение на третьем курсе одного из факультетов Военной академии, имел неоднократный опыт десантирования.
Министерство обороны выразило соболезнования родным и близким погибшего. Должностные лица ведомства находятся на связи с родственниками, Минобороны окажет всестороннюю помощь семье погибшего.