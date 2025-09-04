Появилось видео с украинской ракетой в Черном море

Снаряд упал в воду и разломился на части. Видео опубликовал канал «Будни сапера», и можно предположить, что водолаз был военный.
В любом случае действовал он аккуратно и грамотно: ни к чему не прикасался, а боевую часть — заостренный цилиндр во второй части ролика — и вовсе обходил стороной.
Дайвер снял на видео все части ракеты, заводскую табличку с надписью «Made in France» (Scalp — французская разновидность британской Storm Shadow), показания приборов — обломки изделия лежат на четырехметровой глубине — и всплыл.
Судя по виду береговых скал, дело происходит у побережья Крыма.
Поскольку ВСУ активно использует западные ракеты, а наша ПВО научилась их сбивать, подобных находок в Черном море еще немало.