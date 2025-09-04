Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось видео с украинской ракетой в Черном море

Дайвер нашел на дне Черного моря крылатую ракету Scalp, сбитую ПВО во время атаки на российскую территорию.

Снаряд упал в воду и разломился на части. Видео опубликовал канал «Будни сапера», и можно предположить, что водолаз был военный.

В любом случае действовал он аккуратно и грамотно: ни к чему не прикасался, а боевую часть — заостренный цилиндр во второй части ролика — и вовсе обходил стороной.

Дайвер снял на видео все части ракеты, заводскую табличку с надписью «Made in France» (Scalp — французская разновидность британской Storm Shadow), показания приборов — обломки изделия лежат на четырехметровой глубине — и всплыл.

Судя по виду береговых скал, дело происходит у побережья Крыма.

Поскольку ВСУ активно использует западные ракеты, а наша ПВО научилась их сбивать, подобных находок в Черном море еще немало.