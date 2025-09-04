Иностранную организацию закрыли после похищения человека в Ростовской области

Поводом для внимания к организации стал инцидент, произошедший в мае 2024 года. Тогда пресекли деятельность одного из руководителей и трех активных членов автономии. Они похитили человека с целью вымогательства миллиона рублей. Пострадавшему нанесли травмы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело (п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Материалы направлены на рассмотрение в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону.