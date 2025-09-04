В массовом ДТП на трассе Тюмень — Омск пострадали четыре человека

По данным полиции, авария развивалась по цепочке. 37-летняя водитель автомобиля «Хонда Рафага» совершила наезд на стоявшую машину «Рено Меган», за рулём которой находилась 32-летняя женщина. От удара «Рено» отбросило на припаркованную «Шкода Рапид» под управлением 34-летней автомобилистки.