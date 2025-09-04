Ричмонд
В массовом ДТП на трассе Тюмень — Омск пострадали четыре человека

Авария произошла утром на 609-м километре трассы.

Источник: УМВД России по Омской области

Массовое ДТП случилось сегодня утром на федеральной трассе Тюмень — Омск. В результате столкновения трёх автомобилей пострадали четыре человека. Об этом сообщает УМВД России по Омской области.

По данным полиции, авария развивалась по цепочке. 37-летняя водитель автомобиля «Хонда Рафага» совершила наезд на стоявшую машину «Рено Меган», за рулём которой находилась 32-летняя женщина. От удара «Рено» отбросило на припаркованную «Шкода Рапид» под управлением 34-летней автомобилистки.

В результате аварии травмы получили все три водителя, а также 65-летний пассажир «Рено». Пострадавшим потребовалась помощь медиков. Правоохранительные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств и причин ДТП. Специалисты выясняют детали произошедшего.