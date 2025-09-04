Возгорание произошло на Беларуськалии

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Спасатели работали по сообщению о загорании на территории первого рудоуправления ОАО «Беларуськалий», об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Прибывшие подразделения МЧС обнаружили загорание кровли галереи, которое составило четыре кв.м.
Пожар был ликвидирован, пострадавших в результате инцидента нет.
«На месте работало четыре автоцистерны и автолестница. Инцидент на работу предприятия не повлиял», — отметили в МЧС.
Причина произошедшего устанавливается.
Ранее спасатели ликвидировали загорание в сушильном помещении Беларуськалия. С места происшествия была эвакуирована работница, никто не пострадал.
В 2016 году возник пожар на складе № 6 1-го рудоуправления Беларуськалия. В этом здании хранились минеральные удобрения. По данному инциденту СК возбудил уголовное дело.