Возгорание произошло на Беларуськалии

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали загорание кровли галереи, инцидент не повлиял на работу предприятия.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Спасатели работали по сообщению о загорании на территории первого рудоуправления ОАО «Беларуськалий», об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Прибывшие подразделения МЧС обнаружили загорание кровли галереи, которое составило четыре кв.м.

Пожар был ликвидирован, пострадавших в результате инцидента нет.

«На месте работало четыре автоцистерны и автолестница. Инцидент на работу предприятия не повлиял», — отметили в МЧС.

Причина произошедшего устанавливается.

Ранее спасатели ликвидировали загорание в сушильном помещении Беларуськалия. С места происшествия была эвакуирована работница, никто не пострадал.

В 2016 году возник пожар на складе № 6 1-го рудоуправления Беларуськалия. В этом здании хранились минеральные удобрения. По данному инциденту СК возбудил уголовное дело.