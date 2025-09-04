Ричмонд
Трагедия на Капшагае: найден пропавший мужчина

МЧС завершило поиски на Капшагае.

Источник: Baigenews

В Алматинской области завершены поисковые работы на Капшагайском водохранилище, передает BAQ.KZ.

Сегодня с борта вертолета АО «Казавиаспас» МЧС на расстоянии 5−6 километров от берега спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.

Тело было замечено на поверхности воды и оперативно транспортировано на берег силами спасательного отряда с использованием плавательного средства.

Поисковая операция продолжалась круглосуточно на протяжении пяти дней. В ней были задействованы вертолет, беспилотный летательный аппарат, гидроакустическое оборудование «Эхолот», 17 спасателей, три единицы техники и четыре плавсредства.

Напомним, трагедия произошла 31 августа около 15:00 в районе 9-й насосной станции. По словам очевидцев, в водоеме перевернулась лодка с двумя мужчинами на борту. Один из них сумел самостоятельно добраться до берега. Второй — исчез под водой примерно в 400 метрах от суши.

С первых часов происшествия спасатели обследовали акваторию площадью до 30 квадратных километров, выполнили серию водолазных спусков, прошли береговую линию протяженностью около 15 километров, а также задействовали беспилотные технологии для воздушного мониторинга.

ДЧС Алматинской области выразило соболезнования родным и близким погибшего. В ведомстве в очередной раз напомнили о необходимости строго соблюдать правила безопасности на воде: использовать только исправные лодки и катера, а также не пренебрегать спасательными жилетами.

В случае чрезвычайных ситуаций жителям региона рекомендуют немедленно обращаться по номеру 112.