Трагедия на Капшагае: найден пропавший мужчина

Напомним, трагедия произошла 31 августа около 15:00 в районе 9-й насосной станции. По словам очевидцев, в водоеме перевернулась лодка с двумя мужчинами на борту. Один из них сумел самостоятельно добраться до берега. Второй — исчез под водой примерно в 400 метрах от суши.