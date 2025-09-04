Ричмонд
В Москве расследуют наезд самокатчицы на мать актрисы Екатерины Шпицы

В Москве правоохранительные органы расследуют обстоятельства ДТП с прокатным электросамокатом, в результате которого пострадала женщина. Как сообщили в прокуратуре, на улице Черняховского 20-летняя девушка сбила пешехода и уехала с места происшествия. Пострадавшей потребовалась медпомощь.

Прокуратура Северного административного округа взяла на контроль ход административного расследования.

В правоохранительных органах сообщили «РИА Новости», что пострадавшей оказалась мать актрисы Екатерины Шпицы.