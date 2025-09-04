Отец погибших в Красной Сопке детей попросил строго его не судить

Отец детей, погибших в Красной Сопке, попросил суд строго его не судить. Об этом он заявил в ходе судебного заседания, на котором находился корреспондент krsk.aif.ru.
Дмитрию Виноградову предоставили последнее слово на судебном заседании по делу о гибели четырех детей.
«Прощу суд не судить меня строго», — сказал Виноградов, отметив, что ему нечего больше добавить.
4 сентября состоялись прения сторон по делу о гибели детей семьи Виноградовых. Гособвинитель запросил наказание для Дмитрия Виноградова в виде условного лишения свободы сроком на два года.
Корреспондент krsk.aif.ru передает, что суд отказался принимать показания эксперта-химика Сергея Сохранного.
Адвокат на прениях акцентировал внимание на том, что судебное следствие не рассмотрело один из основных вариантов — возможную вину производителя дихлофоса.
«Производитель не проводил экспертиз, которые доказывают безопасность товара», — передают журналисты слова адвоката подсудимого.
«Приговор Дмитрию Виноградову вынесут во вторник 9 сентября», — добавил корреспондент krsk.aif.ru.
Напомним, что трагедия в семье Виноградовых произошла в сентябре 2024 года. После того, как глава семейства потравил мух дихлофосом вся семья почувствовала недомогание. В течение нескольких дней один за другим погибли четыре ребенка. Взрослых смогли спасти.
Основная версия следствия — нарушения техники безопасности при использовании средства для травли насекомых. Дети, как показала экспертиза, погибли от попадания в организм компонентов дихлофоса. Хотя некоторые эксперты, в том числе химик Сергей Сохранный, уверены, что дихлофос не мог погубить людей.
Позже в феврале 2025 года у Виноградовых погиб младший сын, который еще не родился на момент отравления семьи. Он прожил всего несколько месяцев. По этому делу расследование приостановили в связи с отсутствием состава преступления. Ребенок умер во сне.