Грозы, туман и ливни обрушатся на Башкирию в ближайшие сутки

В Башкирии объявили предупреждение об ухудшении погодных условий. Как сообщает региональное МЧС, с вечера четверга, 4 сентября, и до конца пятницы, 5 сентября, жителей республики ждут усиление ветра, грозы и туман.
Непогода продлится не менее суток. Прогнозируется преимущественно облачная погода, которая днём будет временами проясняться. Кое-где возможны кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами. Ветер будет дуть с северо-востока и востока со скоростью 5−10 м/с, а днем местами его порывы могут достигать 17 м/с.
Температурный фон останется в пределах сезонной нормы: ночью столбики термометров покажут +11…+16°, днем — +21…+26°. На отдельных участках автомобильных дорог в ночные и утренние часы ожидается образование тумана, который может снизить видимость до 500 метров и менее.
