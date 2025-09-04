Грозы, туман и ливни обрушатся на Башкирию в ближайшие сутки

Непогода продлится не менее суток. Прогнозируется преимущественно облачная погода, которая днём будет временами проясняться. Кое-где возможны кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами. Ветер будет дуть с северо-востока и востока со скоростью 5−10 м/с, а днем местами его порывы могут достигать 17 м/с.