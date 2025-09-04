Нарушитель напал на пограничника во время задержания в Гродненской области

О задержании военнослужащими Гродненской пограничной группы трех жителей Гродно сообщили в официальном телеграм-канале Государственного пограничного комитета. Инцидент имел место в ночь со 2 на 3 сентября 2025 года. Троих жителей Гродно выявили по оперативной информации, вблизи с местом их обнаружения пограничники обнаружили автомобиль с аэростатическим шаром и 20 баллонов с газом.
— В ходе пресечения противоправной деятельности один из злоумышленников оказал сопротивление военнослужащему и ударил его, — говорится в сообщении Госпогранкомитета.
Все трое фигурантов в настоящее время задержаны. Им грозит штраф до 100 базовых величин (по состоянию на 4 сентября 2025 года — 4200 белорусских рублей) либо общественные работы, либо арест.
Что касается напавшего на пограничника фигуранта, то в отношении него возбуждено уголовное дело, максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы.
Ранее мы писали о том, за сколько в Беларуси в августе был продан самый дорогой дом (он находится в престижном районе Минска).