Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарушитель напал на пограничника во время задержания в Гродненской области

В Гродненской области нарушитель напал на пограничника во время задержания.

Источник: Комсомольская правда

О задержании военнослужащими Гродненской пограничной группы трех жителей Гродно сообщили в официальном телеграм-канале Государственного пограничного комитета. Инцидент имел место в ночь со 2 на 3 сентября 2025 года. Троих жителей Гродно выявили по оперативной информации, вблизи с местом их обнаружения пограничники обнаружили автомобиль с аэростатическим шаром и 20 баллонов с газом.

— В ходе пресечения противоправной деятельности один из злоумышленников оказал сопротивление военнослужащему и ударил его, — говорится в сообщении Госпогранкомитета.

Все трое фигурантов в настоящее время задержаны. Им грозит штраф до 100 базовых величин (по состоянию на 4 сентября 2025 года — 4200 белорусских рублей) либо общественные работы, либо арест.

Что касается напавшего на пограничника фигуранта, то в отношении него возбуждено уголовное дело, максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, за сколько в Беларуси в августе был продан самый дорогой дом (он находится в престижном районе Минска).