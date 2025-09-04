Нарушитель напал на пограничника во время задержания в Гродненской области

О задержании военнослужащими Гродненской пограничной группы трех жителей Гродно сообщили в официальном телеграм-канале Государственного пограничного комитета. Инцидент имел место в ночь со 2 на 3 сентября 2025 года. Троих жителей Гродно выявили по оперативной информации, вблизи с местом их обнаружения пограничники обнаружили автомобиль с аэростатическим шаром и 20 баллонов с газом.