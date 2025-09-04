Правоохранители раскрыли детали резонансного ДТП, в котором 18-летний парень сбил школьника на Malibu

Примерно в 09:30 на одной из внутренних улиц 18-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, управляя автомобилем Malibu своего брата, сбил 16-летнего школьника.
Многие пользователи в соцсетях, посмотрев видео, предположили, что наезд на школьника мог быть преднамеренным. Однако в ГУВД столичной области заявили, что это явное преувеличение. Как рассказал сам водитель, он взял машину брата без разрешения и по ошибке вместо тормоза нажал на газ, в результате чего задел школьника, который шёл по обочине.
В интернете также распространились версии, что водитель после наезда вышел, оскорбил школьника и скрылся. Однако правоохранители отрицают и эту версию.
После ДТП парень якобы вышел из машины, спросил у пострадавшего, всё ли в порядке и не нужна ли помощь. На что тот ответил: «Нет, всё нормально, можешь идти». После этого виновник уехал. Сейчас он сожалеет о случившемся и признаёт свою ошибку — не стоило садиться за руль без прав.
Старший брат нарушителя также прокомментировал ситуацию. «По своей невнимательности я оставил ключи на виду. Мой младший брат сел за руль и попал в аварию. В этом происшествии есть и моя вина — я оставил ключи на открытом месте и не проконтролировал брата», — отметил он.
Отец виновника ДТП сообщил, что, как только узнал о случившемся, сразу прибыл на место происшествия и вместе с матерью пострадавшего отвёз мальчика в поликлинику. Врач после осмотра подтвердил, что серьёзных повреждений нет, а от рентгена мать пострадавшего отказалась.
По данному факту сотрудники районного ОВД незамедлительно оформили все необходимые документы, автомобиль был помещён на штрафстоянку, а материалы по данному делу направлены в суд для принятия законного решения.
Тем не менее, смущает тот факт, что в опубликованном видео от ГУВД нет слов самого пострадавшего и его версии событий. Это оставляет вопросы к полноте и объективности официальной картины произошедшего.