Власти Новосибирска введут режим повышенной готовности на улице Шлюзовой

Власти Новосибирска решили ввести режим повышенной готовности на улице Шлюзовой. По данным мэрии, между жилыми домами № 9 и 19 разрушился откос земляного покрова дороги. И есть риск полного обрушения проезжей части.
Ответственным службам поручили перейти в режим повышенной готовности. Кроме того, специалисты изучат и обеспечат работоспособность ливневки в районе разрушения.
В постановлении мэрии говорится, что «Управлению дорожного строительства» поручили организовать проведение работ по устранению разрушения откоса около автодороги. Администрация Советского района должна оповестить местных жителей об аварийно-опасном состоянии этого участка, а также о введении режима повышенной готовности и мерах, принимаемых для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации.