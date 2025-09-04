Власти Новосибирска введут режим повышенной готовности на улице Шлюзовой

В постановлении мэрии говорится, что «Управлению дорожного строительства» поручили организовать проведение работ по устранению разрушения откоса около автодороги. Администрация Советского района должна оповестить местных жителей об аварийно-опасном состоянии этого участка, а также о введении режима повышенной готовности и мерах, принимаемых для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации.